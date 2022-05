Luca Lucci condannato a sette anni: Salvini stavolta non dice che 'la droga fa schifo?' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il capo ultrà della Curva Sud del Milan Luca Lucci, lo stesso cui Salvini ha stretto calorosamente la mano in alcune foto diventate famose, è stato condannato a sette anni di reclusione per traffico ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il capo ultrà della Curva Sud del Milan, lo stesso cuiha stretto calorosamente la mano in alcune foto diventate famose, è statodi reclusione per traffico ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Lucci, il capo ultrà del Milan condannato a sette anni di reclusione per traffico di droga - Gazzetta_it : Luca #Lucci condannato per traffico di droga: 7 anni al capo ultrà del #Milan - AlvisiConci : RT @Pinucci63757977: Luca Lucci,ultrà capo della Curva Sud milanista,è stato condannato a 7 anni per traffico di hashish, cocaina e marijua… - Budulacci70 : RT @Pinucci63757977: Luca Lucci,ultrà capo della Curva Sud milanista,è stato condannato a 7 anni per traffico di hashish, cocaina e marijua… - AndreaMarano11 : RT @Pinucci63757977: Luca Lucci,ultrà capo della Curva Sud milanista,è stato condannato a 7 anni per traffico di hashish, cocaina e marijua… -