Juventus: nessuna certezza su Morata e il Barcellona ci riprova (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il futuro di Alvaro Morata è ancora da scrivere, con la Juventus che non ha intenzione di pagare 35 milioni per il riscatto del giocatore,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il futuro di Alvaroè ancora da scrivere, con lache non ha intenzione di pagare 35 milioni per il riscatto del giocatore,...

Advertising

sportli26181512 : Juventus: nessuna certezza su Morata e il Barcellona ci riprova: Il futuro di Alvaro Morata è ancora da scrivere, c… - STnews365 : Dybala, parla l'agente: 'Non ha accordi con nessuna squadra'. Il procuratore dell'attaccante della Juventus ha risp… - fallotatticotv : ?? L’agente di #Dybala nega tutto: “è concentrato sul finale di stagione con la #Juve e non ha firmato per nessuna… - Gianfranco_juve : Lo scoop lo ha dato la Gazzetta dello Sport. Ad ora nessuna conferma dal diretto interessato, fino a giugno sotto c… - SkySport : Dybala, l’agente ribadisce: 'Oggi non ha accordi con nessuna squadra'. Le news di mercato #SkyCalciomercato… -