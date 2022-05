Il fango di Bersani su Brindisi e Mediaset | Un giornalista Valanga d' odio in tv

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Anchesi iscrive al partito di chi criticaper l'intervista di Giuseppea Lavrov. Intervenendo a Tagadà La7, l'ex segretario del Pd non ha usato giri di parole e si è scagliato (questa certo non è una sorpresa) contro il Biscione. Lo scoop di Rete 4 a quanto pare ha fatto saltare i nervi alla sinistra. E cosìimmediatamente tuona contro la tv del Cav: "Lavrov è venuto a fare i suoi affari in Italia". Poi aggiusta la mira e spara ancora: "Le democrazie vivono pericolosamente, il concetto di censura, del pensiero unico, è un ossimoro accanto alla parola democrazia". Poi l'ex leader dem che avrebbe dovuto "smacchiare il giaguaro", ha attaccato senza se e senza ma la scelta giornalistica didi intervistare il ministro più importante del governo russo: "Qui ...

Advertising

L'HuffPost

È irresponsabile e inaccettabile una campagna di disinformazione che buttasul governo e gli ... A sinistra però i pacifisti comeprotestano per l'invio di strumenti di difesa. "È giusto ...La macchina delche forse anche per puro caso ha funzionato, era sempre la stessa. Si ... e adesso della Lega! Sorrido nel ricordare il Crimi che si ritrovò al tavolo a parlare cone a ... Di pomeriggio andavamo in via Tirso a cercare il Mélenchon italiano (di A. De Angelis) L’alleato da proteggere viene applaudito più volte, ancora prima di aprire bocca. L’avvocato da salvare, anche dai dubbi di tanti del Pd, accoglie come ossigeno il sostegno che pare un appello di Pier ...