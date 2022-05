Giro d’Italia 2022: percorso, altimetria delle 21 tappe, stellette di difficoltà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano solo tre giorni all’inizio del Giro d’Italia 2022, la 105a edizione della Corsa Rosa prenderà il via sabato 6 maggio da Budapest, in Ungheria. L’attesa è ormai alle stelle e gli occhi del mondo ciclistico sono pronti per essere posati sulla nostra penisola per uno degli eventi più importanti del calendario. Andiamo ad analizzare una per una le 21 tappe che compongono la corsa quest’anno, con relative stellette di difficoltà. percorso ED altimetria Giro d’Italia 2022: LE 21 tappe 1° tappa, Budapest-Visegrad (195 km) ** Si comincia con la prima delle tre tappe in territorio ungherese. 2 stelle di difficoltà peri 195 km che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mancano solo tre giorni all’inizio del, la 105a edizione della Corsa Rosa prenderà il via sabato 6 maggio da Budapest, in Ungheria. L’attesa è ormai alle stelle e gli occhi del mondo ciclistico sono pronti per essere posati sulla nostra penisola per uno degli eventi più importanti del calendario. Andiamo ad analizzare una per una le 21che compongono la corsa quest’anno, con relativediED: LE 211° tappa, Budapest-Visegrad (195 km) ** Si comincia con la primatrein territorio ungherese. 2 stelle diperi 195 km che ...

