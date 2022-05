Gianmarco contro Soleil | “Maleducata e gradassa” – interviene l’ex suocera della Sorge

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la sua avventura a La Pupa e il Secchione ShowOnestini ha discusso con alcuni compagni e ieri sera anche con una dei giudici, la sua ex cognata,. La catfight è scoppiata subito dopo l’esibizione del ragazzone emiliano esua pupa, Mila Suarez.gieffina infatti ha confessato di aver dato zero alla coppia: “Io ho dato uno zero e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi. A me ha toccato molto la storia di Mila, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei non si è impegnata a migliorare e diventare meno pupa e più secchiona. Inoltre la loro esibizione non mi è piaciuta“.ha ...