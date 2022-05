(Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. (Adnkronos) - Si sonoti ail ceo di Meta, Mark, e il fondatore di Luxottica, Leonardo Del. In una foto pubblicata sui profili social die dell'imprenditore americano i due "visionari" sono ritratti insieme. L'incontro è legato all'intesa tra Facebook edper la realizzazione degli smart glasses. "Bello essere di nuovo aper discutere dei progetti per nuovi smart glass con Leonardo Dele il team. Qui - spiega proprionella didascalia della foto - Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale polsiera Emg che alla fine ti permetterà di controllare gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mark Zuckerberg e Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da M… - TV7Benevento : EssilorLuxottica: Zuckerberg a Milano incontra Del Vecchio - - DavydeRosa : Qui la foto pubblicata su Facebook da Zuckerberg con Del Vecchio, il patron di EssilorLuxottica. - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Mark Zuckerberg e Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e… - biagiosimonetta : RT @lukealb: |@biagiosimonetta: 'Il metaverso [di Zuckerberg] è abilitato da occhiali intelligenti e visori, settore nel quale EssilorLuxot… -

... Markha raccontato dell incontro a Milano con Leonardo Del Vecchio , fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di. Al centro della discussione, i piani ...Nuovo incontro tra l'amministratore delegato di Meta Platforms e il numero uno diper fare il punto della situazione sui lavori per i nuovi occhiali smart.ha reso noto su ...Era stato rallentato in tempi di covid, ma ora EssilorLuxottica e Meta ripartono con un incontro tra Mark Zuckerberg e Leonardo Del Vecchio, in città con il team progettuale del gigante delle lenti e ...Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Si sono incontrati a Milano il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. In una foto pubblicata sui profili social di ...