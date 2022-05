Ecco la scuola dei Migliori. Formazione a spese dei docenti. Taglio di 9.600 cattedre per finanziare i corsi dei prof (Di mercoledì 4 maggio 2022) I corsi di Formazione degli insegnanti saranno pagati direttamente… dagli insegnanti. Non con un esborso diretto, ma con un modo altrettanto tangibile: la riduzione del personale della scuola in cinque anni. Il Taglio complessivo, dal 2026 al 2031, sarà di 9.600 professori. cattedre eliminate al pensionamento dei docenti e che non saranno mai più ripristinate. Anzi, per dirla con il lessico del governo dei Migliori, sarà attuata una “razionalizzazione dell’organico”. La Formazione dei docenti sarà pagata con il Taglio di 9.600 cattedre Il tutto grazie al Recovery plan, che pure era stato pensato per rilanciare l’economia. Non certo per portare al termine dei tagli. Benvenuti insomma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ididegli insegnanti saranno pagati direttamente… dagli insegnanti. Non con un esborso diretto, ma con un modo altrettanto tangibile: la riduzione del personale dellain cinque anni. Ilcomplessivo, dal 2026 al 2031, sarà di 9.600essori.eliminate al pensionamento deie che non saranno mai più ripristinate. Anzi, per dirla con il lessico del governo dei, sarà attuata una “razionalizzazione dell’organico”. Ladeisarà pagata con ildi 9.600Il tutto grazie al Recovery plan, che pure era stato pensato per rilanciare l’economia. Non certo per portare al termine dei tagli. Benvenuti insomma ...

Advertising

Ticonsiglio : Concorso straordinario bis docenti 2022: Bando a maggio, tutte le novità <p>Ecco la bozza del bando relativo al nuo… - 2Dedalo : RT @BarillariDav: ANCORA MASCHERINE A SCUOLA? Ecco perché... 'La prima ragione per la quale gli uomini servono volentieri è perché nascono… - Antigon38895884 : RT @BarillariDav: ANCORA MASCHERINE A SCUOLA? Ecco perché... 'La prima ragione per la quale gli uomini servono volentieri è perché nascono… - NilusIV : RT @BarillariDav: ANCORA MASCHERINE A SCUOLA? Ecco perché... 'La prima ragione per la quale gli uomini servono volentieri è perché nascono… - LucisArtCimino : RT @BarillariDav: ANCORA MASCHERINE A SCUOLA? Ecco perché... 'La prima ragione per la quale gli uomini servono volentieri è perché nascono… -