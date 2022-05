Covid: smaltito l'effetto Pasqua, i ricoveri tornano a calare (Di mercoledì 4 maggio 2022) Intanto, i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute segnano 47.039 nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore contro i 62.071 di ieri, le vittime sono 152, una in meno ... Leggi su sardegnalive (Di mercoledì 4 maggio 2022) Intanto, i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute segnano 47.039 nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore contro i 62.071 di ieri, le vittime sono 152, una in meno ...

