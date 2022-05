Austin Butler è stato incoronato re del tappeto rosso al Met Gala 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non possiamo fare a meno di innamorarci del segugio più figo della città, Austin Butler. ("We can't help falling in Burning Love with the hottest Hound Dog in town, Austin Butler." nella versione originale, una serie di riferimenti alle canzoni di Elvis ndt) Lunedì sera, l'attore 30enne, che interpreta il ruolo del protagonista nel film biografico di Baz Luhrmann su Elvis Presley, è arrivato sul leggendario tappeto rosso del Met Gala indossando Prada dalla testa ai piedi. L'aspetto ingannevolmente semplice dell'attore consisteva in una camicia guayabera nera pesante infilata in un paio di pantaloni neri grain de poudre dal taglio slim. Ai piedi un paio di importanti stivali da equitazione neri (che non sarebbero sembrati fuori posto ai piedi dello stesso Elvis) e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Non possiamo fare a meno di innamorarci del segugio più figo della città,. ("We can't help falling in Burning Love with the hottest Hound Dog in town,." nella versione originale, una serie di riferimenti alle canzoni di Elvis ndt) Lunedì sera, l'attore 30enne, che interpreta il ruolo del protagonista nel film biografico di Baz Luhrmann su Elvis Presley, è arrivato sul leggendariodel Metindossando Prada dalla testa ai piedi. L'aspetto ingannevolmente semplice dell'attore consisteva in una camicia guayabera nera pesante infilata in un paio di pantaloni neri grain de poudre dal taglio slim. Ai piedi un paio di importanti stivali da equitazione neri (che non sarebbero sembrati fuori posto ai piedi dello stesso Elvis) e ...

