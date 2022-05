Travis Barker se la gioca Polished Punk per il Met Gala 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Travis Barker non sa bene cosa aspettarsi dal suo primo tappeto rosso al Met Gala, ma forse è una cosa buona. Ultimamente, fare la scelta meno ovvia ha funzionato per l'ex batterista dei Blink-182: circa 18 mesi fa, si è innamorato della sua amica di lunga data e vicina di casa Kourtney Kardashian, dando il via a una girandola di look coordinati goth-lite in vacanza, innumerevoli effusioni in pubblico, una proposta di matrimonio sulla spiaggia in mezzo a un mare di rose, un matrimonio di officiato da Elvis a Las Vegas e nuovi progetti per far crescere la loro famiglia allargata. E per quanto riguarda il Met? "Mi piace essere in posti in cui forse non dovrei essere", dice con una risata. "Questo è il migliore." Quest'anno, Travis e Kourtney partecipano entrambi per la prima volta all'evento. Lo fanno come ospiti ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 maggio 2022)non sa bene cosa aspettarsi dal suo primo tappeto rosso al Met, ma forse è una cosa buona. Ultimamente, fare la scelta meno ovvia ha funzionato per l'ex batterista dei Blink-182: circa 18 mesi fa, si è innamorato della sua amica di lunga data e vicina di casa Kourtney Kardashian, dando il via a una girandola di look coordinati goth-lite in vacanza, innumerevoli effusioni in pubblico, una proposta di matrimonio sulla spiaggia in mezzo a un mare di rose, un matrimonio di officiato da Elvis a Las Vegas e nuovi progetti per far crescere la loro famiglia allargata. E per quanto riguarda il Met? "Mi piace essere in posti in cui forse non dovrei essere", dice con una risata. "Questo è il migliore." Quest'anno,e Kourtney partecipano entrambi per la prima volta all'evento. Lo fanno come ospiti ...

