Serie A, la classifica a confronto dopo 35 giornate (Di martedì 3 maggio 2022) La Serie A volge ormai alla conclusione, e la classifica, figlia del relativo confronto con la scorsa stagione, è sempre più definita. In particolare, dopo i recuperi di metà settimana, consolida la propria leadership il Milan (+5), che batte 1-0 a tempo quasi scaduto la Fiorentina, che nonostante i 18 punti in più rischia di rimanere fuori da tutte le competizioni europee. Sorridono invece i rossoneri, che grazie a Rafael Leao vedono sempre più vicino il tricolore. Nonostante il duro colpo di Bologna, cerca di mantenere il passo l’Inter (-10), che soffre ma passa per 1-2 sul campo dell’Udinese (+3) e tiene a distanza di sicurezza il Napoli. I partenopei, dal canto proprio, tornano alla vittoria tra le mura amiche, abbattendo il Sassuolo (-10) con un tennistico 6-1. Un chiaro segnale di come gli azzurri avrebbero ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 3 maggio 2022) LaA volge ormai alla conclusione, e la, figlia del relativocon la scorsa stagione, è sempre più definita. In particolare,i recuperi di metà settimana, consolida la propria leadership il Milan (+5), che batte 1-0 a tempo quasi scaduto la Fiorentina, che nonostante i 18 punti in più rischia di rimanere fuori da tutte le competizioni europee. Sorridono invece i rossoneri, che grazie a Rafael Leao vedono sempre più vicino il tricolore. Nonostante il duro colpo di Bologna, cerca di mantenere il passo l’Inter (-10), che soffre ma passa per 1-2 sul campo dell’Udinese (+3) e tiene a distanza di sicurezza il Napoli. I partenopei, dal canto proprio, tornano alla vittoria tra le mura amiche, abbattendo il Sassuolo (-10) con un tennistico 6-1. Un chiaro segnale di come gli azzurri avrebbero ...

DiMarzio : #SerieA, tutti i guadagni e i premi economici del campionato italiano, per ogni posizione di classifica - SkySport : Serie A, quali squadre fanno più gol negli ultimi 15 minuti? La classifica #SkySport #SkySerieA #SerieA - menelpallone : SERIE D - Girone I: risultati, classifica e calendario - jacquelinezlata : Risultati Serie A: la classifica aggiornata dopo la 35esima giornata - okimar_garvez : RT @NovaraFootball: ?? ??????????! ?? Dopo 25 giornate consecutive in vetta alla classifica, possiamo gridarlo forte: SIAMO IN SERIE C! ?? #FORZAN… -