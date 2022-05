(Di martedì 3 maggio 2022) Michelesucon Pace proibita, l’evento organizzato al Teatro Ghione di Roma e al quale hanno preso parte intellettuali, giornalisti e membri del mondo dello spettacolo, come Sabina Guzzanti, Elio Germano, Fiorella Mannoia e Cecilia Strada. Vi raccomandiamo... Servizio Pubblico: Silvio Berlusconi tiene testa a MicheleOra l’evento si trova al centro di una bufera mediatica. Perché? I motivi sono diversi e per comprenderli dobbiamo capire prima di cosa si è discusso, del perché è stato trasmesso sue cosa è questa controversa piattaforma di informazione. Innanzitutto Pace Proibita è stata un’occasione in cui i personaggi presenti hanno manifestato la loro contrarietà alla guerra, ma anche il loro no ...

Advertising

infoitinterno : Santoro sbarca su ByoBlu, patria della controinformazione no vax, ed è polemica - infoitinterno : Santoro sbarca su ByoBlu, patria della controinformazione no vax, ed è polemica -

DireDonna

Anche un programma Rai di Michele, citava l'opera: il famoso 'Anno Zero' dello scontro con ... Dal primo maggio al 30 giugno 'Il Quarto Stato' dal capoluogo meneghinodentro a Palazzo ...Dopo la tappa milanese il percorso espositivo itineranteall'Arsenale di Venezia (Tesa 99), ... la direttrice dell'UNESCO Regional Bureau of Science and Culture in Europe, e Francesca, ... Santoro sbarca su ByoBlu, patria della controinformazione no vax, ed è polemica (AgoraVox Italia) Michele Santoro sbarca su ByoBlu con Pace proibita, l’evento organizzato al Teatro Ghione di Roma e al quale hanno preso parte intellettuali, giornalisti e membri del mondo dello ...(DireDonna) Michele Santoro sbarca su ByoBlu con Pace proibita, l’evento organizzato al Teatro Ghione di Roma e al quale hanno preso parte intellettuali, giornalisti e membri del mondo dello ...