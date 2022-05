“Non sono riuscita a trattenermi”: Federica Panicucci visibilmente commossa, in lacrime davanti alle telecamere (Di martedì 3 maggio 2022) La conduttrice Federica Panicucci ha rivelato un commovente retroscena sulla sua carriera professionale: il momento più difficile La conduttrice Federica Panicucci (screenshot Mediaset)sono diversi anni che Federica Panicucci è un volto storico di casa Mediaset e dell’appuntamento giornaliero con Mattino 5. La conduttrice per anni si è anche occupata di casi di cronaca molto importanti e che hanno infiammato l’opinione pubblica. Non è stato di certo un compito semplice raccontare queste storie anche se c’è un caso in particolare che ha lasciato il segno nella sua vita. Lo ha rivelato in prima persona la Panicucci che ha raccontato il suo momento più difficile dal punto di vista professionale. Federica Panicucci, la ... Leggi su specialmag (Di martedì 3 maggio 2022) La conduttriceha rivelato un commovente retroscena sulla sua carriera professionale: il momento più difficile La conduttrice(screenshot Mediaset)diversi anni cheè un volto storico di casa Mediaset e dell’appuntamento giornaliero con Mattino 5. La conduttrice per anni si è anche occupata di casi di cronaca molto importanti e che hanno infiammato l’opinione pubblica. Non è stato di certo un compito semplice raccontare queste storie anche se c’è un caso in particolare che ha lasciato il segno nella sua vita. Lo ha rivelato in prima persona lache ha raccontato il suo momento più difficile dal punto di vista professionale., la ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: In Russia non c’è libertà di espressione, in Italia c’è e permette di esprimere liberamente le p… - RobertoBurioni : Per quanto riguarda i vaccini (che non sono un’opinione) Byoblu è stato negli anni una fonte costante di bugie peri… - NathalieTocci : Nella #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa non parteciperò a un talkshow in cui è invitata una “giornalista” del m… - dolaylaylom : RT @anneninscitalia: HIGHLIGHTS 4.4 ???? ??“Defne non venire, finora ho ricevuto solo dozzine di segnalazioni false”. ??“Tra 20 minuti sono a… - _ElPrincipe22 : @Maldi___ Ma a bilancio ci saranno le cessioni di Hakimi e Lukaku e gli incassi che l’anno scorso non ci sono stati -