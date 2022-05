Advertising

CalcioNews24 : Manè supera Drogba: è il più grande marcatore africano della Champions -

FUNOANALISITECNICA

Fiorenza si inserisce tra le maglie della difesa ospite, e pur defilato a sinistra riesce a mettere fuori causa Cavagnaro e a infilare in diagonale con palla chela linea nei pressi del ...LIVERPOOL " Il Liverpool rispetta i pronostici eper 2 - 0 in casa il Villarreal, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno in vista ...chance è per i reds e arriva al 27 quandofa ... F1 Ferrari supera l'individualismo: fattore coesione al centro del progetto