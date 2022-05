Handanovic, più vicino al rinnovo: c'è il sì alla riduzione dell'ingaggio (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il portiere neroazzurro è vicino ad accettare un rinnovo per un anno con un taglio sull'ingaggio. Il capitano dell'Inter andrà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il portiere neroazzurro èad accettare unper un anno con un taglio sull'. Il capitano'Inter andrà ...

Handanovic, più vicino al rinnovo: c'è il sì alla riduzione dell'ingaggio Il portiere sloveno, Handanovic, avrebbe già accettato una sforbiciata all'ingaggio che passerà da 4,2 milioni netti a circa 3 a stagione Samir Handanovic sempre più vicino al rinnovo con l'Inter. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il portiere neroazzurro è vicino ad accettare un rinnovo per un anno con un taglio sull'ingaggio.