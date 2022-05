Gazprom | muore un altro manager russo | “Caduto da scogliera”

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Unin circostanze misteriose. Questa volta, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, si tratta del Ceo del resort di, Andrei Krukovsky, morto a Sochi, cadendo da una. Ildi 37 anni è stato portato in ospedale, ma è morto a causa delle ferite riportate. Krukovsky, riferisce il media polacco Onet, gestiva il resort dal 2019. Nel 2014 aveva preso parte all’organizzazione dei Giochi invernali di Sochi. Sale così a sette il numero dio oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi in circostanze sospette. Con la morte di Krukovsky sale a cinque il numero di persone morte legate al colossoo a una delle sue controllate. ...

Per ora l'episodio viene considerato come un incidente, ma il fatto che Krukowski sia l'ennesimo manager legato ao al Cremlino morto tragicamente negli ultimi tempi solleva dubbi sull'...Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it vladimir putin alla veglia di pasqua a mosca 2 Chi tocca i fili della corrente, anzi i tubi del gas,. L'elenco dei top manager russi legati ao altre grandi aziende del gas o ai servizi russi che stanno morendo, in ...Un'altra morte misteriosa di un manager russo.Secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, l'ultimo caso riguarda il Ceo del resort di Gazprom, Andrei Krukowski, che è morto a Sochi, nota località ...(Adnkronos) – Un altro manager russo muore in circostanze misteriose. Questa volta, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, si tratta del Ceo del resort di Gazprom, Andrei Krukovsky, morto a ...