Boom di occupazione femminile Seghezzi di Adapt | «Più donne lavoratrici di prima della pandemia» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 3 maggio 2022) Nel mese di marzo è stato registrato un record nel tasso di, che segnala un numero dioccupate superiore anche a quello di febbraio 2020. Secondo quanto emerge dai dati provvisori dell’Istat pubblicati ieri, 3 maggio, la percentuale ha raggiunto quota 51,2 per cento, con un aumento di 0,5 punti su febbraio e di 2,8 rispetto a marzo 2021. Sono aumentate di 85 mila unità leche hanno trovatoa marzo e di 442 mila rispetto allo stesso periodo nel 2022. Il dato si inserisce in una crescita più complessiva dell’, in termini percentuali giunta addirittura al suo massimo dal 2004 ad oggi, ovvero al 59,9%. Complessivamente, gli occupati sono aumentati di 81 mila unità rispetto a febbraio 2022 e di 804 mila su marzo 2021. I motivi ...