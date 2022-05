Amici 21, Maria De Filippi mostra a Luigi Strangis l’intervista di Carola Puddu a Verissimo: la reazione del cantante (Di martedì 3 maggio 2022) Qualche settimana fa, dopo l’eliminazione da Amici, Carola Puddu è stata ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 Sabato e Domenica. Durante l’intervista, la ballerina che è stata scelta per il ruolo di Giulietta nel musical ispirato alla tragedia di Shakespeare, ha rilasciato delle bellissime parole nei confronti di Luigi Strangis, il cantante ancora in lizza per la finale. La ballerina ha raccontato del profondo legame che li ha uniti all’interno della Casetta: Non saprei definire a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato, con cui mi sono confidata. Ha un carattere, una personalità seppur molto contorta e complessa aiuta anche me a ... Leggi su isaechia (Di martedì 3 maggio 2022) Qualche settimana fa, dopo l’eliminazione daè stata ospite a, il salotto di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 Sabato e Domenica. Durante, la ballerina che è stata scelta per il ruolo di Giulietta nel musical ispirato alla tragedia di Shakespeare, ha rilasciato delle bellissime parole nei confronti di, ilancora in lizza per la finale. La ballerina ha raccontato del profondo legame che li ha uniti all’interno della Casetta: Non saprei definire a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato, con cui mi sono confidata. Ha un carattere, una personalità seppur molto contorta e complessa aiuta anche me a ...

Advertising

fedxxy : RT @Rosa71714104: Per Maria Carola e Luigi saranno sempre il suo fallimento Lei non si arrenderà mai Finito amici li chiamerà ogni giorno… - silkyhevrt : RT @IvorOngaro: @silkyhevrt Amici di maria di filippi - amici_xx : RT @iamlox_: Maria è una cessa? Sì. C è molto più di una ship? Sì. L può vincere benissimo solo con la sua musica? Sì. Ma saperli sereni e… - thePrsident : RT @IvorOngaro: @silkyhevrt Amici di maria di filippi - zazoomblog : Amici 21 dichiarazione d’amore nella scuola: Maria De Filippi fa da cupido - #Amici #dichiarazione #d’amore #nella -