Roma, Mourinho: “Partita con poca qualità, non tutti i cambi hanno inciso positivamente” (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma Mourinho – Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato il pareggio contro il Bologna ai microfoni di Dazn. Ecco quanto affermato. “Per me è stata una Partita con poca qualità, la squadra che voleva vincere ha fatto poco per vincere ed è stata una Partita povera di qualità. Ha influito la stanchezza della sfida contro il Leicester, siamo in una situazione dura e difficile. Giovedì saranno quattordici partite giocate in Europa, il Leicester oggi ha lasciato nove giocatori a riposo. Abbiamo provato a vincerla, Partita brutta e responsabilità nostra che non abbiamo giocato abbastanza bene e responsabilità dell’arbitro che ha spesso lasciato andare. Come mai i quattro cambi? Ho cercato di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 2 maggio 2022)– Jose, allenatore della, ha commentato il pareggio contro il Bologna ai microfoni di Dazn. Ecco quanto affermato. “Per me è stata unacon, la squadra che voleva vincere ha fatto poco per vincere ed è stata unapovera di. Ha influito la stanchezza della sfida contro il Leicester, siamo in una situazione dura e difficile. Giovedì saranno quattordici partite giocate in Europa, il Leicester oggi ha lasciato nove giocatori a riposo. Abbiamo provato a vincerla,brutta e responsabilità nostra che non abbiamo giocato abbastanza bene e responsabilità dell’arbitro che ha spesso lasciato andare. Come mai i quattro? Ho cercato di ...

