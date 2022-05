“Non se ne può più”, Teocoli gela su Costanzo: la faida dal passato (Di lunedì 2 maggio 2022) Teo Teocoli contro Maurizio Costanzo, non è la prima volta che l’attore comico se la prende con il giornalista: ecco cos’ha detto in passato. Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Teocoli a Domenica In, quando ha tirato in ballo Maurizio Costanzo, accusandolo di “averlo dimenticato”. Forse molti non ricorderanno che già in passato il comico aveva pronunciato parole “velenose” contro il giornalista. Foto AnsaDomenica movimentata per Mara Venier che ha dovuto affrontare una situazione piuttosto spinosa nel bel mezzo del suo programma. Ospite in studio Teo Teocoli che ha parlato della sua situazione lavorativa attuale che pare non essere rosea. L’uomo si è lamentato di essere stato “dimenticato” dalla tv, e ha tirato in ballo anche ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 maggio 2022) Teocontro Maurizio, non è la prima volta che l’attore comico se la prende con il giornalista: ecco cos’ha detto in. Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni dia Domenica In, quando ha tirato in ballo Maurizio, accusandolo di “averlo dimenticato”. Forse molti non ricorderanno che già inil comico aveva pronunciato parole “velenose” contro il giornalista. Foto AnsaDomenica movimentata per Mara Venier che ha dovuto affrontare una situazione piuttosto spinosa nel bel mezzo del suo programma. Ospite in studio Teoche ha parlato della sua situazione lavorativa attuale che pare non essere rosea. L’uomo si è lamentato di essere stato “dimenticato” dalla tv, e ha tirato in ballo anche ...

