Met Gala: Google svela la star più amata di sempre (e non è Rihanna) (Di lunedì 2 maggio 2022) Mancano poche ore all’evento più fashion e glamour dell’anno: il Met Gala. In programma per questa notte, a mezzanotte in Italia e alle 18 a New York, c’è già chi inizia a scommettere sui look. Il tema, The Gilded Glamour, lascia ben sperare. Si prevedono abiti preziosi oro ed argento, ma anche corpetti, guanti e grandi gonne. Ma chi saranno le star protagoniste del Red Carpet di quest’anno? Secondo un rapporto di Google i dati parlano chiaro. Zoë Kravitz (a sorpresa) è colei che ha fatto fatto la più grande impressione sugli spettatori. In attesa di scoprire il suo outfit di quest’anno, e se sarà all’altezza delle passate edizioni, ecco come si è guadagnata il titolo e chi sono le altre celeb sul podio. Zoë Kravitz protagonista del Met Gala Il suo stile è da sempre amatissimo, sia dai fan più ... Leggi su amica (Di lunedì 2 maggio 2022) Mancano poche ore all’evento più fashion e glamour dell’anno: il Met. In programma per questa notte, a mezzanotte in Italia e alle 18 a New York, c’è già chi inizia a scommettere sui look. Il tema, The Gilded Glamour, lascia ben sperare. Si prevedono abiti preziosi oro ed argento, ma anche corpetti, guanti e grandi gonne. Ma chi saranno leprotagoniste del Red Carpet di quest’anno? Secondo un rapporto dii dati parlano chiaro. Zoë Kravitz (a sorpresa) è colei che ha fatto fatto la più grande impressione sugli spettatori. In attesa di scoprire il suo outfit di quest’anno, e se sarà all’altezza delle passate edizioni, ecco come si è guadagnata il titolo e chi sono le altre celeb sul podio. Zoë Kravitz protagonista del MetIl suo stile è daamatissimo, sia dai fan più ...

la_akasette : Fedez e Chiara Ferragni al Met Gala dopo la malattia di Fedez. La fenice che risorge dalle sue ceneri. I ferragnez… - tomlinsonxeyes : RT @annabusonero: Io domani mentre critico i vestiti del met gala rigorosamente in pigiama e ciabatte: #MetGala - thebrathub : se selena stasera non va al met gala a vatt pop - ssun_floweer : se al met gala ci sono davvero timothee e harry e non si fanno una foto giuro… - lovyonni : JOHNNY È AL MET GALA????? -