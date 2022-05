Lobotka e Ounas recuperati dagli infortuni (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo il successo con il Sassuolo è una giornata di riposo, Il Napoli ha ripreso lunedì pomeriggio gli allenamenti. Divisi in due gruppi: chi ha giocato al Maradona sabato ha svolto solo un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro atletico. A seguire partita a campo ridotto in famiglia. Lobotka e Ounas hanno preso parte alla seduta in gruppo. Sui social il club precisa: "Siamo l'unica squadra Italiana a partecipare alle competizioni europee per il tredicesimo anno consecutivo.... Siamo in Champions". Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo il successo con il Sassuolo è una giornata di riposo, Il Napoli ha ripreso lunedì pomeriggio gli allenamenti. Divisi in due gruppi: chi ha giocato al Maradona sabato ha svolto solo un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro atletico. A seguire partita a campo ridotto in famiglia.hanno preso parte alla seduta in gruppo. Sui social il club precisa: "Siamo l'unica squadra Italiana a partecipare alle competizioni europee per il tredicesimo anno consecutivo.... Siamo in Champions".

