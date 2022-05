Il Sistema Padel cresce ancora | con il circuito di tornei under

Leggi su federtennis

(Di lunedì 2 maggio 2022) Strutturati i raduni regionali (ad aprile il secondo), ilpassa allo step successivo per lo sviluppo del movimento, introducendo il nuovoregionale juniores. Quattro le tappe per ciascuna regione, per agonisti e non: la seconda sarà nazionale e si giocherà al Foro Italico durante gli IBI, con punti doppi. Un’occasione di confronto senza precedenti