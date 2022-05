Calcio: Bonucci bacia maglia, esser juventini cosa più bella (Di lunedì 2 maggio 2022) "Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l'amore che provo per questa maglia": così ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) "Non avevo maito nessunama oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l'amore che provo per questa": così ...

