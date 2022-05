Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 maggio 2022)DEL 1 MAGGIOORE 19.2 0 ALESSIO CONTI BUON PRIMO MAGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI LATINA SULLA REGIONALE FLACCA, PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI ASTRAL SPA, RESTERÀ CHIUSA FINO A DOMANI LA GALLERIA CAPOVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA I KM 17+800 E 18+300 RESTERÀ PRESENTE SUL POSTO IL PERSONALE DI ASTRAL. IL TRAFFICO LEGGERO, A SPERLONGA VIENE DEVIATO SULLA ITRI SPERLONGA E A GAETA SU VIA SANT’AGOSTINO I MEZZI PESANTI VENGONO DEVIATI ALL’ALTEZZA DI LAGO LUNGO SULLA PROVINCIALE FONDI SPERLONGA, PROSEGUONO SULL’APPIA FINO FORMIA IN LOCALITÀ VINDICIO PASSIAMO ASULLA COLOMBO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO E RIMOZIONE DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM ...