Romagnoli non è ancora sfumato | l’ultima idea della Juventus

La Juventus ha bisogno di un centrale difensivo e, tra gli obiettivi, sembra esserci ancora Romagnoli; ecco il punto della situazione. Tra gli obiettivi di mercato della Juventus troviamo un difensore centrale da affiancare a de Ligt; i problemi fisici avuti da Bonucci, il possibile addio di Chiellini e la situazione Rugani (non è esclusa una sua cessione nel prossimo mercato estivo), impongono alla società bianconera di rinforzare il reparto difensivo. Sono tanti i nomi monitorati dalla dirigenza che, nelle ultime ore, sembra nuovamente interessata a Alessio Romagnoli. LaPresseLa situazione contrattuale di Romagnoli è piuttosto chiara; il centrale azzurro ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e non sembra intenzionato a rinnovare con i rossoneri.

