Litfiba | Pelù ha la bronchite | rimandati i due concerti di Napoli

(Di domenica 1 maggio 2022) foto di Riccardo PiccirilloFIRENZE – Pieroè stato colpito da, e per tale ragione sono statii duede “L’Ultimo Girone” che idovevano tenere prossimamente a. Ecco cosa ha scritto il cantante sulla sua pagina Facebook: “Ragazzaccc, il calore deidi Padova si è mischiato col freddo dei corridoi e ne è scaturita una bastardissimacon cordite. Il mio otorino mi ordina cure cortisoniche e massimo riposo per diversi giorni quindi le due date dia La casa della Musica del 3 e 4 maggio sono rimandate a venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022. Non sapete quanto mi dispiaccia questo cambio di date ma le mie corde vocali sono solo due e purtroppo non le posso cambiare ogni sera ...