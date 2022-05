Libretti, Poste rescinde il contratto: chi perderà i soldi (Di domenica 1 maggio 2022) Poste Italiane può disporre la chiusura di questi Libretti se oltre questi termini non vengono movimentati. Di cosa si tratta I Libretti postali costituiscono per molti italiani lo strumento basilare e più diffuso, quando si parla di risparmio gestito; in alcune famiglie, i figli ne ereditano uno, maturando, dopo che i loro genitori lo hanno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 1 maggio 2022)Italiane può disporre la chiusura di questise oltre questi termini non vengono movimentati. Di cosa si tratta Ipostali costituiscono per molti italiani lo strumento basilare e più diffuso, quando si parla di risparmio gestito; in alcune famiglie, i figli ne ereditano uno, maturando, dopo che i loro genitori lo hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

tizianotoniutti : Le poste chiudono i libretti dormienti d'imperio, come fossero account email non utilizzati. I soldi andranno persi… - infoiteconomia : Stop definitivo ai libretti: Poste Italiane avvisa che saranno disattivati ma non tutti, dove finiranno i risparmi? - infoiteconomia : Libretti Poste, chi rischia di perdere i soldi accantonati - masvolpe : RT @wallstreetita: Libretti postali dormienti: via alla disattivazione di Poste Italiane - wallstreetita : Libretti postali dormienti: via alla disattivazione di Poste Italiane -