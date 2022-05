Anticipazioni Una Vita, Natalia commette un terribile crimine (Di domenica 1 maggio 2022) Ad Una Vita, durante i prossimi episodi, Genoveva Salmeron continuerà a tramare contro Felipe, servendosi di Natalia. Le Anticipazioni della soap opera spagnola rivelano, infatti, che la Quesada sarà sempre più legata all'Alvarez Hermoso, ma allo stesso tempo subirà l'influenza della dark lady di Acacias. Quest'ultima, ad un certo punto, scoprirà che la ragazza, fin da quando era adolescente, è stata stuprata da Marcos e deciderà di usare questa informazione per rovinare il suo ex marito. Aurelio, dal canto suo, partirà per un viaggio in compagnia di Anabel con l'obiettivo di sposarla senza il consenso del padre. La Salmeron, a questo punto, prometterà al messicano che al suo ritorno si sarà già sbarazzata di Marcos facendo ricadere la colpa su Felipe. Genoveva, così, escogiterà un piano diabolico informando l'avvocato delle ripetute ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 maggio 2022) Ad Una, durante i prossimi episodi, Genoveva Salmeron continuerà a tramare contro Felipe, servendosi di. Ledella soap opera spagnola rivelano, infatti, che la Quesada sarà sempre più legata all'Alvarez Hermoso, ma allo stesso tempo subirà l'influenza della dark lady di Acacias. Quest'ultima, ad un certo punto, scoprirà che la ragazza, fin da quando era adolescente, è stata stuprata da Marcos e deciderà di usare questa informazione per rovinare il suo ex marito. Aurelio, dal canto suo, partirà per un viaggio in compagnia di Anabel con l'obiettivo di sposarla senza il consenso del padre. La Salmeron, a questo punto, prometterà al messicano che al suo ritorno si sarà già sbarazzata di Marcos facendo ricadere la colpa su Felipe. Genoveva, così, escogiterà un piano diabolico informando l'avvocato delle ripetute ...

infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 2 maggio: FLO riceve una nuova offerta dalla Forrester - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni 2 maggio: festa per Flo con Wyatt e Shauna. Poi Katie offre un lavoro alla nipote - infoitcultura : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 1° maggio 2022 - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Anche Maria De Filippi sottolinea una certa incoerenza da parte di Alessandra Celentano. A lei non sfugge niente. Cosa ha nota… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Nunzio lascia la scuola con una dedica davvero speciale per Maria De Filippi #… -