Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 11 | 10

(Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 21 persone sono morte altre 112 sono rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi su kharkiv e lo rende noto il sindaco della città nel nord est di l’Ucraina dove nella notte sono arretrati i paracaduti di rusticità della BBC il governatore della regione di kharkiv Rolex si ferma sempre citato da BBC che nemico Russo ha subito perdite significative militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di terzo nel sud dell’Ucraina oggi il secondo round di colloqui per cercare la tregua che si dovrebbe tenere in Bielorussia il convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua marcia su Kiev dove ieri un razzo ha colpito la torre TV provocando 5 morti nel mirino anche la cattedrale di Santa Sofia a chi era patrimonio UNESCO attaccato al ...

