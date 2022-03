Ucraina: media; missile su condominio a Zhytomyr, 2 morti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le forze armate russe hanno lanciato un missile contro un condominio nei pressi dell'ospedale di Zhytomyr Pavlusenko. Lo rivela il Kiev Independent, aggiungendo che due persone sono state uccise e tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le forze armate russe hanno lanciato uncontro unnei pressi dell'ospedale diPavlusenko. Lo rivela il Kiev Independent, aggiungendo che due persone sono state uccise e tre ...

