Tommaso Paradiso | esordio solista con Space Cowboys | Un album per sentire quello che mi piace nella musica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Leggi Anchealla regia con 'Sulle nuvole' Leggi Anche Per il suo ritornosi trasforma in un cowboy dello spazio 'Sono io loCowboy del titolo', ammette ...

Advertising

NicolaPorro : L'ex frontman dei Thegiornalisti non ci sta a farsi assorbire dalla liturgia del Covid... ?? - qnazionale : Pop Tommaso, cinema Paradiso 'Io, un po’ Vasco e un po’ Batman' - lifestyleblogit : Space Cowboy: il nuovo album di Tommaso Paradiso - - infoitcultura : Tommaso Paradiso: 'Per il mio debutto solista un tuffo nella musica italiana del passato' - infoitcultura : Tommaso Paradiso, uno 'Space Cowboy' cinematografico e melanconico -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Paradiso

Leggi Anche, esordio alla regia con 'Sulle nuvole' Leggi Anche Per il suo ritornosi trasforma in un cowboy dello spazio 'Sono io lo Space Cowboy del titolo', ammette 'ed è ...Vola leggero sopra e dentro le sue canzoni,. E lo dice chiaro e tondo sin dall'inizio: ' Con questo disco volevo far sentire le mie canzoni nella loro pura essenza: arrangiamenti asciutti, pochi sintetizzatori, i suoni che ci ...Il 20 marzo ore 18 a Sinalunga al Teatro Comunale Ciro Pinsuti “Ancor ti priego: dall’Inferno al Paradiso attraverso le figure femminili della Commedia”. Letture di Olga Rossi con la partecipazione ...I Jamiroquai non sono tra i, pur tanti, riferimenti di questo disco: il titolo, «Space cowboy», è lo stesso di un fortunato brano del 1994 della band inglese, ma Tommaso ...