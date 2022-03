Pattinaggio velocità pista lunga, Mondiali 2022: azzurri al via nella Sprint e Allround (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ancora poche ora e prenderanno il via i Mondiali 2022 per quanto riguarda il Pattinaggio di velocità su pista lunga. Sul ghiaccio norvegese di Hamar, saranno sette gli azzurri impegnati: si tratta di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) e Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle). Un programma ricco che prenderà il via giovedì 3 marzo e che prevede le prove sia di Sprint che di Allround. I primi due giorni saranno dedicati proprio agli Sprinter, con sessione doppie sia sui 500 che sui 1000 metri. Sabato e domenica, invece, il resto del programma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ancora poche ora e prenderanno il via iper quanto riguarda ildisu. Sul ghiaccio norvegese di Hamar, saranno sette gliimpegnati: si tratta di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), David Bosa (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) e Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle). Un programma ricco che prenderà il via giovedì 3 marzo e che prevede le prove sia diche di. I primi due giorni saranno dedicati proprio aglier, con sessione doppie sia sui 500 che sui 1000 metri. Sabato e domenica, invece, il resto del programma ...

