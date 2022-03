Paralimpiadi di Pechino: i primi allenamenti dell’Italsci sulle nevi cinesi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pechino – primi allenamenti per gli azzurri dello sci alpino sulle nevi cinesi di Yanquing in prossimità dell’inizio delle Paralimpiadi di Pechino. A causa del forte vento, gli organizzatori hanno deciso di anticipare di un giorno il programma delle prove cronometrate per potersi assicurare 4 possibilità prima del 5 marzo, giorno in cui ci si giocheranno le medaglie paralimpiche in discesa. Martina Vozza e Ylenia Sabidussi (Hans Herlaker Sport4all) sono state le prime a prendere le misure alla pista, effettuando una prova in tutta sicurezza. A causa della pandemia infatti, tutti i partecipanti, tranne gli atleti cinesi, non hanno mai potuto gareggiare su queste nevi. Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli hanno ripreso ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)per gli azzurri dello sci alpinodi Yanquing in prossimità dell’inizio delledi. A causa del forte vento, gli organizzatori hanno deciso di anticipare di un giorno il programma delle prove cronometrate per potersi assicurare 4 possibilità prima del 5 marzo, giorno in cui ci si giocheranno le medaglie paralimpiche in discesa. Martina Vozza e Ylenia Sabidussi (Hans Herlaker Sport4all) sono state le prime a prendere le misure alla pista, effettuando una prova in tutta sicurezza. A causa della pandemia infatti, tutti i partecipanti, tranne gli atleti, non hanno mai potuto gareggiare su queste. Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli hanno ripreso ...

