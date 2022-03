La Baia delle meraviglie | un tesoro in fondo al mare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) NAPOLI – La definiscono la Pompei sommersa o la piccola Atlantide,il cui nome deriva da quello di un compagno di Ulisse, che qui morì e fu sepolto, è stata celebre per le sue sorgenti termali fin dall’antichità. I romani la predilessero come luogo di ristoro e vi ebbero ville Cesare e Pompeo, Caio Mario e Cicerone. Da Augusto ad Alessandro Severo fu residenza imperiale e testi antichi raccontano di abitazioni lussuose, banchetti, terme e giardini, coltivazioni rigogliose e allevamenti. Il microclima mite che caratterizza il territorio ne ha fatto un luogo di otium, inteso come tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dalle incombenze pubbliche, dedicato alle cure della casa, degli orti, agli studi. Luogo del mito legato ai riti della Sibilla, all’Ade, ai Giganti e a Ercole, all’epopea di Enea, emana da sempre un fascino intenso con la ...