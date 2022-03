F1, Max Verstappen rinnova con Red Bull con un contratto pluriennale a cifre record! (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’annuncio dovrebbe arrivare solamente nella giornata di domani, ma ormai il nero è stato messo sul bianco: Max Verstappen ha prolungato il suo contratto con la Red Bull. Il campione del mondo in carica, quindi, ha deciso di legarsi ulteriormente anche al termine della scadenza del suo contratto vigente (2023) e, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf (solitamente molto informato su quel che riguarda l’oranje) sarà un accordo pluriennale (si parla di ulteriori 4 anni). Non solo, il nativo di Hasselt andrà anche a sbriciolare ogni record a livello di ingaggio. Le cifre andranno a migliorare ampiamente il suo precedente accordo e valicheranno con facilità quota 40 milioni, avvicinandosi (secondo quanto riportato da diverse fonti) alla stratosferica quota di 50. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’annuncio dovrebbe arrivare solamente nella giornata di domani, ma ormai il nero è stato messo sul bianco: Maxha prolungato il suocon la Red. Il campione del mondo in carica, quindi, ha deciso di legarsi ulteriormente anche al termine della scadenza del suovigente (2023) e, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf (solitamente molto informato su quel che riguarda l’oranje) sarà un accordo(si parla di ulteriori 4 anni). Non solo, il nativo di Hasselt andrà anche a sbriciolare ogni record a livello di ingaggio. Leandranno a migliorare ampiamente il suo precedente accordo e valicheranno con facilità quota 40 milioni, avvicinandosi (secondo quanto riportato da diverse fonti) alla stratosferica quota di 50. ...

