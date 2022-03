Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’aereo da Cracovia atterra all’aeroporto Falcone Borsellino pochi minuti dopo le 17. Elena Pastux torna a casa con la figlia di 8 anni, Elisabetta, che vive con lei a Palermo, e la maggiore Litiia, che era rimasta a Kiev. “Il mio cuore di mamma mi diceva che dovevo andare a prendere la mia figlia maggiore“ dice commossa incontrando i giornalisti nell’area arrivi dello scalo siciliano. “Con la mia bambina piccola ero arrivata in Ucraina il 23 febbraio e il giorno dopo sono cominciati i bombardamenti. Non abbiamo dormito per due notti, sperando di sopravvivere. Poi abbiamo riempito uno zaino, lasciando tutto il resto, e ci siamo messe in viaggio“. La fuga dalle bombe Fuggire dal Paese in guerra è stata un’odissea a lieto fine grazie all’aiuto di tanti, dalle maestre della scuola ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’aereo da Cracovia atterra all’aeroporto Falcone Borsellino pochi minuti dopo le 17.Pastux torna a casa con ladi 8 anni, Elisabetta, che vive con lei a, e la maggiore Litiia, che era rimasta a. “Il mio cuore di mamma mi diceva che dovevo andare a prendere la miamaggiore“ dice commossa incontrando i giornalisti nell’area arrivi dello scalo siciliano. “Con la mia bambina piccola ero arrivata in Ucraina il 23 febbraio e il giorno dopo sono cominciati i bombardamenti. Non abbiamo dormito per due notti, sperando di sopravvivere. Poi abbiamo riempito uno zaino, lasciando tutto il resto, e ci siamo messe in viaggio“. Ladalle bombe Fuggire dal Paese in guerra è stata un’odissea a lieto fine grazie all’aiuto di tanti, dalle maestre della scuola ...

Advertising

SkyTG24 : Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle - StaserasolounTG : RT @SkyTG24: Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle - elena51847647 : RT @SkyTG24: Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle - andreastoolbox : Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle | Sky TG24 - AdelaideMacario : RT @SkyTG24: Elena, in fuga da Kiev a Palermo con la figlia in sedia a rotelle -