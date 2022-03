Cosa c'è nel Foglio della moda di marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si parla di formazione sulla moda, ma anche di aggiornamenti nei rapporti fra il sistema della moda e la Russia, nel numero di marzo del Foglio della moda, il mensile curato da Fabiana Giacomotti che esce giovedì 3 marzo in allegato al quotidiano. L'editoriale è di Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci. Cosa trovate nel nuovo numero? C'è un'intervista di Antonio Mancinelli alla curatrice del Museum at FIT (Fashion Institute of Technology) Valerie Steele. C'è inchiesta sull'espansione dei brand del lusso nella formazione sulla moda. C'è un'intervista al ceo di Fendi Serge Brunshwig sui nuovi master per gli artigiani. E c'è la prima bibliografia di moda stilata dagli studenti e dai docenti delle ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si parla di formazione sulla, ma anche di aggiornamenti nei rapporti fra il sistemae la Russia, nel numero didel, il mensile curato da Fabiana Giacomotti che esce giovedì 3in allegato al quotidiano. L'editoriale è di Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci.trovate nel nuovo numero? C'è un'intervista di Antonio Mancinelli alla curatrice del Museum at FIT (Fashion Institute of Technology) Valerie Steele. C'è inchiesta sull'espansione dei brand del lusso nella formazione sulla. C'è un'intervista al ceo di Fendi Serge Brunshwig sui nuovi master per gli artigiani. E c'è la prima bibliografia distilata dagli studenti e dai docenti delle ...

