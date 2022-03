Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 20:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA STRADA REGIONALE DEI MONTI LEPINI APRIVERNO IN PROVINCIA DI LATINA. E’ CHIUSA AL TRANSITO ALL’ALTEZZA DEL KM 25 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA, TRAFFICO LOCALE DEVIATO SUALTERNATIVA, PER CHI è DIRETTO A FROSINONE O LATINA SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA VARIANTE ANDIAMO ASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER UN VEICOLO IN PANNE IN GALLERIA PITTALUGA SULLA NOMENTANA RALLENTAMENTI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TOR LUPARA E LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CIAMPINO E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE GENZANO MENTRE SULLA CRISTOFORO ...