** Ucraina: Natalia, 'in fuga da Kiev con cognata e nipotina, arriveremo in Italia' ** (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Sono scioccata, non dimenticherò mai quel che ho vissuto". Lo racconta all'Adnkronos Natalia, un'insegnante di inglese Ucraina, che insieme alla cognata e alla nipotina di appena 10 mesi è in fuga in auto dal Paese in guerra, con destinazione Italia. Le due donne, originarie di Kharkiv, si trovavano a Kiev la notte di giovedì, quando è cominciato l'attacco russo. "Due mesi fa avevo fissato un appuntamento con un medico della capitale. Il 24 febbraio ero in hotel, quando il sistema antimissilistico è entrato in funzione e ha cominciato a sparare: il rumore è stato folle", racconta Natalia, che svegliata dalla guerra ha raggiunto fratello e cognata e deciso "di lasciare Kiev, perché abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Sono scioccata, non dimenticherò mai quel che ho vissuto". Lo racconta all'Adnkronos, un'insegnante di inglese, che insieme allae alladi appena 10 mesi è inin auto dal Paese in guerra, con destinazione. Le due donne, originarie di Kharkiv, si trovavano ala notte di giovedì, quando è cominciato l'attacco russo. "Due mesi fa avevo fissato un appuntamento con un medico della capitale. Il 24 febbraio ero in hotel, quando il sistema antimissilistico è entrato in funzione e ha cominciato a sparare: il rumore è stato folle", racconta, che svegliata dalla guerra ha raggiunto fratello ee deciso "di lasciare, perché abbiamo ...

