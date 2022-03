Trasporti | caos Roma | stop tratta B1 | folla sulla B

(Di martedì 1 marzo 2022) Non c’è pace per la metro capitolina, mancano i treni, e i passeggeri si ammassanolinea B. E’ ancoracon la chiusura dellaB1. Ad annunciare l’odierno disservizio, l’ennesimo nella città eterna, è stato l’altoparlante della stazione. Passeggeri e pendolari in difficoltà, subito ammassati nei vagoni per un disordine immutevole. Prima i guasti elettrici, poi i treni mancanti. Gli utenti Atac della metropolitana didalle 7 di oggi hanno dovuto fare i conti con la nuova interruzione della linea B1 della metropolitana dell’Urbe,pata, per di più, proprio nell’ora di punta e di massima utilità. Il motivo, come annunciato direttamente nelle stazioni, è “l’esiguo numero di treni“. I mezzi da questa mattina sarebbero infatti in ...

sulla metro B1 I treni scarseggiano. Anzi, non ci sono. E per questo motivo Atac si è vista costretta a chiudere la tratta B1 della metropolitana di Roma. Come fa sapere Repubblica, il Comune ha contattato l'azienda capitolina dei trasporti per capire cosa sia successo. Non c'è pace per la metro capitolina, mancano i treni, e i passeggeri si ammassano sulla linea B. E' ancora caos trasporti a Roma con la chiusura della tratta B1. Ad annunciare l'odierno disservizio, l'ennesimo nella città eterna, è stato l'altoparlante della stazione.