Se il dominio passa per l’assimilazione linguistica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con la guerra Putin si riconnette a un passato zarista da cui mutua anche espressioni linguistiche e volontà di disconoscimento identitario. Ne abbiamo parlato con il Prof. Oleg Rumyantsev. Ucraino, dopo aver concluso gli studi di economia a Kiev, ha proseguito la formazione universitaria in Italia. Si è dedicato alla slavistica presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, si è occupato di didattica delle lingue slave presso l’Università degli Studi di Macerata e Urbino; ha approfondito il tema della storia delle comunità … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con la guerra Putin si riconnette a unto zarista da cui mutua anche espressioni linguistiche e volontà di disconoscimento identitario. Ne abbiamo parlato con il Prof. Oleg Rumyantsev. Ucraino, dopo aver concluso gli studi di economia a Kiev, ha proseguito la formazione universitaria in Italia. Si è dedicato alla slavistica presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, si è occupato di didattica delle lingue slave presso l’Università degli Studi di Macerata e Urbino; ha approfondito il tema della storia delle comunità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TrimyJorge : @Enrico5360 @federicoton99 @Kleos851 Amico mio,sono di pubblico dominio, se le tue fonti sono il tg1 e l’Onu, e se… - LibriSoria : ... che passa gran parte della sua vita a guerreggiare contro gli Svedesi e i rappresentanti dell’ordine monastico… - argentofisico : @FartFromAmerika @queequeg1901 Io direi che parte da New York e da Davos e poi passa subito dal Pentagono. Ciò che… - J0k3r_Unlimited : @LaviniaBLR andrà sempre peggio, la velocità dipenderà se passa il dominio della pax americana. - DreamescapePs : @bruno_simili Gli aerei verranno a prenderli i piloti ucraini in Europa per poi rincasare in volo, i russi non hann… -