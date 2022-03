Pensione anticipata INPS, come può cambiare con la riforma (Di martedì 1 marzo 2022) Al termine del 2022 finirà anche Quota 102, ed inizierà una nuova fase per le pensioni prima dei 67 anni di età La Quota 102, che permette la Pensione con 38 anni di contributi e 64 di età, dovrebbe terminare alla fine del 2022. E’ tanto tempo ormai che si parla di una riforma strutturale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 1 marzo 2022) Al termine del 2022 finirà anche Quota 102, ed inizierà una nuova fase per le pensioni prima dei 67 anni di età La Quota 102, che permette lacon 38 anni di contributi e 64 di età, dovrebbe terminare alla fine del 2022. E’ tanto tempo ormai che si parla di unastrutturale L'articolo proviene da Consumatore.com.

