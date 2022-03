Nettuno, più sicurezza per i cittadini con i “Punti mobili d’ascolto” della Polizia locale (Di martedì 1 marzo 2022) Nettuno – Relazionarsi coi cittadini per avvicinare le singole persone alle istituzioni e risolvere più velocemente le problematiche quotidiane dei singoli quartieri. Questo l’obiettivo del progetto dei Punti mobili di ascolto, ideato dall’amministrazione comunale di Nettuno ed in partenza il prossimo 9 marzo. “L’amministrazione – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – nonostante il momento piuttosto delicato, ha deciso di portare avanti questo progetto, già in programma per il mese di marzo, per dimostrare concretamente che quello che stiamo vivendo non può e non deve essere d’ostacolo nel perseguimento del primario interesse del benessere della cittadinanza. Anche la scelta di Sandalo non è casuale: significa per noi dare risposta alle tante mail anonime pervenute come segnalazione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– Relazionarsi coiper avvicinare le singole persone alle istituzioni e risolvere più velocemente le problematiche quotidiane dei singoli quartieri. Questo l’obiettivo del progetto deidi ascolto, ideato dall’amministrazione comunale died in partenza il prossimo 9 marzo. “L’amministrazione – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – nonostante il momento piuttosto delicato, ha deciso di portare avanti questo progetto, già in programma per il mese di marzo, per dimostrare concretamente che quello che stiamo vivendo non può e non deve essere d’ostacolo nel perseguimento del primario interesse del benesserecittadinanza. Anche la scelta di Sandalo non è casuale: significa per noi dare risposta alle tante mail anonime pervenute come segnalazione ...

Roseforqueen : E se non ci sarà più gente Come me Voglio morire In Piazza Grande Tra i gatti che Non han padrone Come me, Atto… - qu3enofswords : mio più grande flex dopo avere nettuno e lilith in prima casa e venere in scorpione (un flex relativo) è avere marte in vergine ?? - Piero43 : RT @Aisha64417632: @foa_u @RenatoSouvarine Forse non ti è chiaro che tu vendi solo giornali, baby! Non darti più importanza di quello che s… - RAV3NCL0WN : il figlio di nettuno mi piace mille volte di più rispetto all’eroe perduto - ilClandestinoTW : L’opposizione di Nettuno: “La maggioranza non c’è più, subito il confronto in consiglio” -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno più Lucio Dalla dieci anni dopo ... visita guidata, pellegrinaggio più facile che al mare di Termoli. E il 4 marzo 1943+69, trasmessi ... Silenzio irreale attorno alla fontana del Nettuno, chi dice di aver visto Bulgarelli e pure Bonvi, a ...

Gli astronomi vaticani fanno due scoperte nel sistema solare ... nome con cui si identifica qualsiasi pianeta minore (o nano) del sistema solare la cui orbita è al di fuori di quella di Nettuno, il pianeta più esterno del sistema. L'oggetto è sicuramente più ...

Nettuno, più sicurezza per i cittadini con i "Punti mobili d'ascolto" della Polizia locale Il Faro Online ... visita guidata, pellegrinaggiofacile che al mare di Termoli. E il 4 marzo 1943+69, trasmessi ... Silenzio irreale attorno alla fontana del, chi dice di aver visto Bulgarelli e pure Bonvi, a ...... nome con cui si identifica qualsiasi pianeta minore (o nano) del sistema solare la cui orbita è al di fuori di quella di, il pianetaesterno del sistema. L'oggetto è sicuramente...