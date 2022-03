Love is in the Air, replica puntata del 1 marzo 2022 in streaming | Video Mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovo appuntamento oggi martedì 1 marzo 2022, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Serkan vende le sue quote di Art Life per salvare il progetto di Eda in Italia. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 1 marzo 2022 in streaming Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovo appuntamento oggi martedì 1, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna Serkan vende le sue quote di Art Life per salvare il progetto di Eda in Italia. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 1inFatti di Gossip.

Advertising

raicinque : Martedì 21.15 #Rai5 film #DoppioAudio #SenzaInterruzioniPubblicitarie 1 marzo??'La ragazza dei tulipani' #Chadwick 8… - AmiciUfficiale : Lo sguardo attento dei giudici è tutto per Luigi che ha deciso di dedicare questo pezzo alla sua famiglia lontana i… - MaxxGhe : 01/03/1994. Ai 36esimi Grammy Awards, WHITNEY HOUSTON è l'assoluta protagonista grazie e soprattutto alla canzone '… - cassicpea : cioè prima era tipo go girl give us nothing adesso he’s the moment è l’anima della festa insomma we love to see it - Filomen83869405 : RT @Martina11043191: Cesare Cremonini direbbe share the love #prelemi -