Infortunio Romagnoli: problema muscolare per il capitano del Milan (Di martedì 1 marzo 2022) . Le ultime sulle condizioni del centrale rossonero Alessio Romagnoli costretto ad uscire per un Infortunio muscolare alla metà del primo tempo di Milan-Inter. Per il difensore centrale un problema all'aduttore sinistro da valutare nei prossimi giorni. Al posto del capitano rossonero è subentrato Pierre Kalulu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

mattiavalerio15 : Buon primo tempo. Abbiamo creato più dell'inter. Ma non siamo stati molto precisi sotto porta. Peccato per l'infort… - RadioRossonera : Infortunio in casa #Milan, #Romagnoli costretto a lasciare il campo - Diego31883 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il Milan perde Romagnoli: problema muscolare e cambio obbligato ???? - Danilo73649955 : @dello__98 Comunque con l infortunio di Romagnoli le possibilità di vincere lo scudetto si alzano un pò - Fprime86 : RT @DiMarzio: #CoppaItalia | Out Alessio #Romagnoli nella sfida tra @acmilan e @Inter: problema muscolare -

Spike Devils Campobasso supera per 3 set a 1 il Taviano Formazione tipo per mister Maniscalco: Domenico Maiorana unico libero dopo l'infortunio in allenamento di Romagnoli, Parisi palleggiatore, opposto Saraceno, centrali Sulmona e Picardo, Santucci e ...

