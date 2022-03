Giorgi-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Camila Giorgi affronterà Caroline Garcia al primo turno del Wta 250 di Lione 2022, torneo sul cemento transalpino. L’azzurra proverà a scardinare la varietà tecnica che contraddistingue il tennis della giocatrice casalinga, sebbene l’impresa non sia certamente delle più semplici. La giocatrice di Macerata è reduce da un periodo grigio per quanto concerne i risultati raggiunti e dovrà dunque riscattarsi sulla superficie che, in generale, le ha regalato molteplici soddisfazioni nel corso della carriera. Giorgi dovrà tentare di massimizzare le sue qualità sul veloce francese, limitando esponenzialmente le potenzialità di Garcia, ottima doppista e diligente singolarista, soprattutto sulle superfici rapide. Scontro tutto sommato equilibrato, ma la campionessa di Montreal parte leggermente ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Camilaaffronterà Carolineal primo turno del Wta 250 di, torneo sul cemento transalpino. L’azzurra proverà a scardinare la varietà tecnica che contraddistingue il tennis della giocatrice casalinga, sebbene l’impresa non sia certamente delle più semplici. La giocatrice di Macerata è reduce da un periodo grigio per quanto concerne i risultati raggiunti e dovrà dunque riscattarsi sulla superficie che, in generale, le ha regalato molteplici soddisfazioni nel corso della carriera.dovrà tentare di massimizzare le sue qualità sul veloce francese, limitando esponenzialmente le potenzialità di, ottima doppista e diligente singolarista, soprattutto sulle superfici rapide. Scontro tutto sommato equilibrato, ma la campionessa di Montreal parte leggermente ...

