Gianna Nannini: il 1° aprile inizia "In Teatro Tour 2022" (Di martedì 1 marzo 2022) Gianna Nannini, a grande richiesta dai teatri italiani, torna in Tour dal 1° aprile accompagnata dalla band, con la direzione musicale di Davide Tagliapietra. "IN Teatro Tour 2022" accompagna i fan verso il grande concerto evento che si terrà il 28 maggio 2022 allo STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE. Ecco, di seguito, le date di "In Teatro Tour 2022": 1 aprile: PARMA – Teatro REGIO 3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma) 12 aprile: BERGAMO – Teatro CREBERG 14 aprile: PADOVA – GRAN ...

