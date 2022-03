Gemellaggio Napoli-Salernitana possibile | svelato come può nascere!

(Di martedì 1 marzo 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Francesco Fimmanò, legale della. Di seguito quanto evidenziato: “Sono estremamente fiducioso perché credo che lasia diventata proprio forte. Indipendentemente dalla possibilità di salvarsi, in queste settimane, vivendo da vicino l’esperienza, la squadra è molto forte“. “Negli ultimi venti minuti di-Bologna ho visto Mousset, seguito per alcune settimane, e ha fatto un ottimo finale di partita. Lanelle ultime partite ha tirato poco, ma ha giocato molto bene. Ci sono alcuni giocatori scoperti da Sabatini,Ederson, molto importanti“. “Credo che ilpossa puntare sullaquesta volta e, perché no, ci potrebbe essere una ...

Advertising

peppismo : @terrolandia con la Fiorentina c’è la questione Heysel che mettono sempre in mezzo, e c’è anche un gemellaggio tra… - jumptarvo : mi spezza il gemellaggio juve napoli che sta nascendo, mi ricorda quello juve milan dell’anno scorso - FianteAlighieri : @__voorpret Forza gemellaggio Juve Napoli - C___Jimmy : @Bresingar_ Gemellaggio Juve-Napoli - _softPizza_ : Fa piacere che a far vincere il Napoli stasera sia stato un tifoso della Juventus GEMELLAGGIO IMMEDIATAMENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Gemellaggio Napoli

LA NAZIONE

C'è un comune nel Cilento che vive con particolare apprensione quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina proprio per la sua antica vicinanza alla città di Kiev. Undi fatto ma soprattutto una straordinaria storia d'amore lega Castel San Lorenzo, comune di 2300 abitanti poco distante da Paestum, alla capitale ucraina. Tutto ha inizio nel 1943 quando ...... #. Uniti quest'anno dal tema della sostenibilità e dell'ecologia, della cooperazione e dell'unione, è nato ilcon il Carnevale de @ilcantiere a Scampia a tema: "Arrevuoto - La ...Castel San Lorenzo, il monumento ricorda la vicenda di Luigi e l’ucraina Mokryna: si sono conosciuti in un lager e ritrovati dopo 60 anni. La scultura originale si trova a Kiev ...La liturgia è stata animata dalla “ Corale Polifonica” del Duomo diretta dal Maestro Carmine Santaniello attuale direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Durante il saluto finale ...