Fiorentina Juventus, l'ex Dainelli: «Italiano metterà in difficoltà Allegri»

Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua riguardo alla semifinale di andata della Coppa Italia che vedrà la sua ex squadra affrontare la Juventus. Ecco un passaggio della sua intervista al Corriere Fiorentino.

LE PAROLE – «La Juve ha dimostrato di essere più compatta e di essere molto pericolosa nelle ripartenze. E poi ora ha Vlahovic che tiene palla, fa salire la squadra, attacca bene la profondità. Insomma, fa la differenza. Sono convinto che la Fiorentina di Italiano, dal punto di vista del gioco, può ...

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - bwinBE : ?????? Wie wint la Coppa Italia? - ?????? Qui remportera la Coppa Italia ? #CoppaItalia #SerieA #InterMIlan #ACMilan #Juventus #Fiorentina - Beatricehishere : RT @juveobsessed: Fiorentina: “contro la Juve è come una finale di Champions League “ Juventus: -